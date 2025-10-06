به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شرکت گاز شهرستان بوکان گفت: عملیات گازرسانی به ۱۴ محله و سکونتگاه غیررسمی شهر بوکان با اعتبار اولیه ۳۸۰ میلیارد ریال امروز دوشنبه آغاز شد تا دسترسی یکهزار خانوار حاشیه‌نشین به گاز طبیعی فراهم شود.

اسماعیل رسول‌زاده، با بیان اینکه این پروژه در راستای تکمیل شبکه گازرسانی و پوشش حفره‌های خالی شهری اجرا می‌شود، افزود: عملیات اجرایی این طرح شامل لوله‌گذاری به طول ۳۰ کیلومتر در ۱۴ منطقه شهرآغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در مدت یک سال به بهره‌برداری برسد.

رسول‌زاده، با اشاره به اهمیت این پروژه برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق حاشیه‌ای اظهارکرد: با بهره‌برداری از این طرح، یکهزارخانوار ساکن حاشیه‌های شهری از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای رفاه عمومی دارد.

وی، همچنین از اجرای خطوط تقویتی درسطح شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه شامل ۲۴ کیلومتر لوله‌گذاری است و با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال به پیمانکاران واگذار شده است تا ظرفیت شبکه گاز شهری افزایش یابد و امکان ارائه خدمات پایدارتر فراهم شود.

رئیس شرکت گاز شهرستان بوکان تصریح کرد: هم‌اکنون یکهزار و ۲۰۰ علمک برای انشعاب‌های جدید شهری و روستایی آماده شده است و در صورت ثبت درخواست متقاضیان، نصب و راه‌اندازی می‌شوند.

رسول‌زاده افزود: همچنین گازرسانی به هفت روستای شهرستان در مراحل پایانی است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

وی گفت: با اتمام این پروژه‌ها، تعداد روستا‌های برخوردار از گاز طبیعی در شهرستان بوکان به ۱۴۰ روستا خواهد رسید که معادل ۹۶ درصد جمعیت روستایی شهرستان است.