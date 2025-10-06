معاون استاندار کردستان و مسئولان از مرز سیرانبند بانه، به منظور بررسی اجرایی شدن قانون ساماندهی مبادلات مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان، بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به اجرایی شدن این قانون در استان گفت: قانون ساماندهی مبادلات مرزی و اشتغال پایدار فرست مناسبی برای منتفع شدن مرزنشینان در استان بوده و عایدات آن به صورت ویژه به حساب مرزنشینان وارد می‌شود و هدف از این بازدید بررسی میدانی اجرایی شدن آن و بازدید از نوار مرز در حوزه شهرستان بانه بوده است.

ارسلان ازهاری در ادامه با اشاره به لزوم راه اندازی ورود کالا در کمترین زمان به صورت تکی در قالب کوله بری و منتفع شدن مرزنشینان در چارچوب قانون ساماندهی گفت: در این قانون می‌توان به صورت تجمیعی یا تکی کالا وارد کرد.

ازهاری افزود: هدف از حضور دستگا‌های مرتبط با این حوزه بررسی چالش‌ها و اجرایی نمودن ساز و کار ورود کالا به صورت تکی بوده که این دستگاه‌ها باید در مدت یک هفته ساز و کار اجرایی آن را ارائه دهند تا برای ورود کالا به صورت تکی در قالب ورد کالا به صورت کوله بری از مرز سیرانبند به صورت پایلوت در استان کردستان تصمیم گیری شود و این مهم در کمترین زمان ممکن راه اندازی شود.

در شهرستان بانه ۲۵ هزار خانوار مشمول قانون ساماندهی مبادلات مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان می‌شوند.