رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی انتخابات شورا‌ها به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد و این نخستین بار در کشور است که تمام مراحل فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار در اولین همایش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با هیئت‌های عالی نظارت استان‌ها که صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه این انتخابات نماد مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی بوده و برای کشور امنیت می‌آورد، گفت: ما از این طریق اداره شهر‌ها را با انتخاب مردم به خود مردم واگذار می‌کنیم. ما تلاش کردیم بسیاری از اختیارات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها را به هیئت‌های عالی نظارت استانی واگذار کنیم. لازم است مسئولان این هیئت‌ها اشراف کامل به تمام موضوعات و شرایط داشته باشند.

وی با اشاره به انتخاب رؤسای هیئت‌های عالی نظارت استان‌ها توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی، عنوان کرد: فرایند انتخابات شورا‌های اسلامی کشور آغاز شده است و ما تلاش کردیم با همکاری با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم را صورت دهیم. کار بر اساس جدول زمانبندی در حال پیش رفتن است. با گذشت ۴۶ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی همواره انتخابات برقرار بوده است. هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها باید شکل بگیرد و استعلامات از مراجع ۵گانه برای این هیأت‌ها و همچنین هیأت‌های بخش‌ها لازم است. همچنین امنیت این انتخابات هم باید ایجاد شود. از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد. این نخستین بار در کشور است که تمام مراحل فرایند یک انتخابات به صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر گفت: وزارت کشور و مجلس هر کدام یک جدول زمان بندی ارائه کرده‌اند که هیئت‌ها باید بر اساس آن که طبق قانون است، گام بردارند. هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انجام شده است تا همه دستگاه‌های مربوطه بتوانند از بانک اطلاعاتی موجود برای تشکیل هیئت‌های نظارت استفاده شود. ملاک عمل ما قانون است و به هیچ وجه نظرات شخصی و حزبی مد نظر نخواهد بود. استعلامات از مراجع ۵گانه باید بر اساس مستندات باشد. ۲۰ برابر بودجه‌ای که مجلس برای امور عمرانی و تملک دارایی به تصویب می‌رساند، در اختیار شورا‌ها است از این رو حتی یک مورد فساد در این شورا‌ها برای ما آسیب زا است لذا باید برای کسب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی زمینه ورود افراد سالم، متعهد و متخصص به شورا‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: ما نباید صرفا به دنبال تضمین صلاحیت کاندیدا‌ها باشیم بلکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم بالاترین سطح مشارکت را داشته باشند و پای صندوق‌های رأی بیایند که همین امر باعث افزایش امنیت ملی کشور نیز می‌شود.