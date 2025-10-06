به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،جلال ملکی گفت: ساعت ۰۱:۲۹ بامداد امروز حادثه برخورد خودرو با کارگران در مسیر غرب به شرق اتوبان زین‌الدین، بعد از پل هنگام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی سواری پراید با سرنشین مرد جوان از مسیر اصلی منحرف شده و وارد کارگاه آسفالت‌کاری کنار بزرگراه شده است؛ کارگرانی که در آن محل مشغول کار بودند، در مسیر خودرو قرار گرفتند.

به گفته ملکی، طبق گزارش فرمانده عملیات، موانع و تمهیدات ایمنی لازم در اطراف کارگاه قرار داده شده بود، اما مشخص نیست راننده چگونه از میان این موانع عبور کرده و وارد محدوده کارگاه شده است. این خودرو پس از برخورد با چند نفر از کارگران، نهایتاً در برخورد با یکی از ماشین‌های سنگین موجود در محل متوقف شد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: به تأیید عوامل اورژانس، دو نفر از کارگران در محل جان خود را از دست دادند و شش نفر دیگر مصدوم شدند که تحویل نیروهای اورژانس داده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی در پایان گفت: عملیات آتش‌نشانان در ساعت ۰۲:۱۴ بامداد به پایان رسید و محل برای بررسی علت دقیق حادثه و نحوه عبور خودرو از موانع، تحویل عوامل پلیس راهور شد.