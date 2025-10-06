رح خودکفایی و توسعه در روستا‌های شرق اصفهان با همراهی مردم محلی و مشارکت فولاد مبارکه در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه بازدید از هنرستان تخصص کشاورزی پیشرفت در شهر تاریخی هرند با بیان اینکه گروه فولاد مبارکه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود هم اکنون در بیش از ۵۱ روستا طرح خودکفایی و توسعه در دست اجرا دارد گفت: رویکرد گروه توانمندسازی مردم محلی با آموزش و تامین تجهیزات لازم و اجرای طرح‌های نوین کشاورزی همراه است.

سعید زرندی یا اشاره به توسعه رشته‌های موجود در هنرستان تخصصی کشاورزی شهر هرند افرود: این مجموعه با مشارکت فولاد مبارکه زمینه‌های آموزش شیوه‌های نوین کشاورزی مانند انواع کشت‌های گلخانه‌ای هیدروپونیک و ایر پونیک را برای جوانان منطقه فراهم کرده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از پیگیری اجرای طرح‌های الگوی کشت با هدف سازگاری با کم آبی خبر داد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه شرق اصفهان و ایجاد نیروگاه‌های بادی سنگان از مهترین طرح‌ها در مناطق محروم است.