به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب امروز، همزمان با دومین روز از هفته‌ی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: کاهش ۲۵ درصدی وقوع سرقت در مرکز استان حاصل تلاش‌های مستمر و هم افزایی ارکان پلیس در ۶ ماه گذشته است که تداوم آن می‌توان منشا تحولاتی در امر پیشگیری از وقوع انواع جرائم تلقی شود.

فرمانده انتظامی رشت در همین راستا تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته کشف سرقت منازل شهرستان رشت نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۱ درصد افزایش داشته که نشان از افزایش مشارکت عموم با پلیس است.

سرهنگ عیسی روشن قلب همچنین از اجرای طرح «آرامش در شهر» ویژه‌ی ارتقاء امنیت فضای شهری بویژه در مراکز آموزشی و مدارس شهرستان رشت خبر داد و افزود: این طرح تا پایان سال تحصیلی در محل‌های مربوطه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با تشریح نقش محوری مشارکت عموم مردم در حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی، گفت: امنیت اجتماعی محصول مشارکت عمومی ست و هر زمان این مشارکت افزایش یابد، دستاورد‌های پلیس در حوزه‌ی پیشگیری از جرائم و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ملموس‌تر خواهد بود.

فرمانده انتظامی رشت در پایان از افزایش ۲۵ درصدی کشف انواع مواد مخدر در نیمه‌ی نخست امسال خبر داد و گفت: در حوزه‌ی دستگیری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر نیز افزایشی ۱۷ درصدی مشهود است.