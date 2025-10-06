به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی، با تبریک هفته نیروی انتظامی به همه تلاشگران این حوزه، از حمایت‌های ارزشمند آنان از فرزندان ایتام و محسنین صمیمانه قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر ۹ هزار و ۹۸۵فرزند یتیم و محسنین زیرپوشش این نهاد قرار دارند.

خطیب‌زاده با اشاره به وجود ۴۱ هزار و ۱۹۷ حامی در استان، درباره نحوه ثبت‌نام حامیان افزود: مردم خیر و نوعدوست می‌توانند از طریق سایت ekram.emdad.ir، ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶، نصب اپلیکیشن سامانه نیکوکاری خراسان‌جنوبی (قابل دریافت از کافه بازار) و تماس با شماره‌های ۰۹۱۵۳۶۱۲۶۷۳ و ۰۵۶۳۲۲۱۴۱۳۹، نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود با شرایط مدنظر مانند سن، جنسیت، سادات بودن، وضعیت بیماری یا محل سکونت اقدام کنند.

خطیب زاده گفت: علاقه‌مندان همچنین می‌توانند به صورت حضوری یا تلفنی به واحد‌های اکرام ادارات کمیته امداد استان مراجعه کنند تا با آگاهی کامل از وضعیت زندگی این کودکان، فرزند معنوی خود را انتخاب کنند.

وی با قدردانی از همراهی و اعتماد حامیان و خیران، افزود: برای تسهیل در روند پرداخت‌ها، به هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی تعلق گرفته است تا حامیان بتوانند بدون نیاز به شناسه واریز، به‌صورت مستقیم از طریق سامانه، درگاه‌های بانکی و اپلیکیشن‌های پرداخت، هدایای نقدی خود را واریز و گزارش پرداخت را به‌راحتی مشاهده کنند.