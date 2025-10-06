پخش زنده
رییس پلیس راهور مازندران: بمناسبت هفته نیروی انتظامی، دیرکرد جریمههای رانندگی بخشیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت: بمناسبت هفته نیروی انتظامی، دیرکرد جریمههای رانندگی بخشیده میشود.
سرهنگ بیگلری افزود: این طرح به شهروندان فرصت میدهد تا بدون پرداخت هزینههای اضافی، جریمههای معوقه خود را تسویه کنند. هدف از این اقدام کاهش فشار مالی بر خانوادهها و تسهیل همکاری آنان با پلیس در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.
وی تصریح کرد: رانندگانی که جریمه دارند میتوانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا با مراجعه به بخش اجراییات ادارات راهنمایی و رانندگی شهرستانها، نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران خاطر نشان کرد: مهلت استفاده از طرح بخشودگی جرایم رانندگی تا روز جمعه ۱۸ مهرماه است.
به گفته سرهنگ بیگلری؛ اگر رانندگان جرایم دو برگی داشته باشند جریمه آنها نصف میشود.
رسیدگی آنلاین به اعتراضات تخلفات رانندگی
برای نخستین بار و به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛ پلیس راهور امکان ثبت و پیگیری اعتراضات تخلفات رانندگی به صورت اینترنتی را فراهم کرده است. این خدمت الکترونیکی به شهروندان اجازه میدهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، اعتراضات خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و روند رسیدگی به آن را پیگیری کنند. این اقدام باعث افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی به شکایات شده و رضایت عمومی را افزایش میدهد.
تسهیلات ویژه ترخیص موقت وسایل نقلیه
در طول هفته نیروی انتظامی، تسهیلات ویژهای برای ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات موجب تسریع و آسانتر شدن روند ترخیص خودروها شده و دغدغههای مردم در این زمینه را کاهش میدهد.
کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلتهای سبک
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دریافت گواهینامه برای موتورسیکلتهای سبک با حجم کمتر از ۵۰ سیسی یا توان برقی زیر ۴ کیلووات و سرعت حداکثر ۴۵ کیلومتر، از ۱۸ به ۱۶ سال کاهش یافته است. این تصمیم، با توجه به وجود حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور، گامی مهم در آموزش و فرهنگسازی استفاده ایمن از این وسیله نقلیه محسوب میشود. آموزشهای نظری و عملی ویژه نوجوانان طراحی و بومیسازی شده و متقاضیان باید مراحل آزمون آییننامه، تست سلامت جسمی و روانی و دورههای عملی را پشت سر بگذارند. همچنین این افراد از مزایای بیمهای برخوردار خواهند شد.
سامانههای هوشمند سازمان وظیفه عمومی؛ در مسیر دیجیتالی شدن
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا از رونمایی سه سامانه جدید سازمان وظیفه عمومی بمناسبت هفته انتظامی خبر داد. این سامانهها شامل ثبت مدرک تحصیلی دانشآموزان، صدور معافیت تحصیلی دانشآموزی و صدور معافیت تحصیلی دانشجویی خارج از کشور هستند. با این سامانههای الکترونیکی، بخش عمدهای از خدمات سازمان وظیفه عمومی به صورت هوشمند ارائه شده و مراجعه حضوری به حداقل میرسد.
سردار شرفی تاکید کرد: هدف پلیس، بهرهگیری از فناوری و توانمندی اندیشمندان برای ارتقاء شفافیت، کاهش مراجعات حضوری، حفظ سلامت جامعه، تسریع در رسیدگی به درخواستها و تکریم مردم است. وی همچنین به اهمیت مهارتآموزی جوانان در دوران خدمت سربازی اشاره کرد و گفت که تلاش میشود سربازان پس از خدمت، با مهارتهای حرفهای به جامعه بازگردند.