به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جعفر کاویانی در گرامیداشت هفته روستا و عشایر، در مراسمی که در نهاوند به نمایندگی از دیگر مناطق استان برگزار شد، گفت: در این استان بیش از ۴ هزار خانواده عشایر مستقر می شوند که حداقل بیش از نیمی از سال را در مراتع این استان اسکان دارند.

او افزود خوشبختانه علی رغم جمعیت کم عشایر استان در مقایسه با جمعیت میلیونی استان همدان یعنی حدود ۸ دهم درصد از جمعیت استان همدان را عشایر تشکیل می دهند، این در حالیست که ۲۰ درصد گوشت قرمز و ۳۰ درصد پشم استان همدان را تولید می کنند.

کاویانی تأکید کرد: به ازای تحویل هر صفحه خورشیدی کامل ۳ میلیون تومان از سوی عشایر پرداخت و بقیه که حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده را شرکت توزیغ برق تقبل کرده است و در اختیار عشایر کوچنده استان قرار داده شد.

مدیر امور عشایر استان همدان تصریح کرد: قبل از این برای تهیه نفت و یا گاز کپسولی برای استفاده روشنایی، عشایر با مشکلاتی مواجه بودند که با اهدا صفحات خورشیدی این مشکل رفع شد.