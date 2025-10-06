فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: ما در دافوس تلاش می‌کنیم تا مهارت‌های دانشجویان را در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارتقا دهیم، چون کمک می‌کند آنها در مواجهه با محیط‌های پیچیده و بحرانی موفق عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ حسین ولی‌وند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در مراسم افتتاحیه دوره ۸۶ کارشناسی ارشد دافوس آجا، با اشاره به حضور پیشکسوتان در این مراسم و تحقق امکان انتقال تجربه اظهار کرد: حضور پیشکسوتان و اساتید بزرگ در این برنامه در کنار حضور دانشجویان ایرانی از ارتش، سپاه، فراجا و همچنین دانشجویان مهمان از کشور پاکستان، می‌تواند موجبات انتقال تجربه را فراهم آورد. انتقال تجربه یکی از اصلی‌ترین وظایف ما است و ما این کار را با قوت انجام خواهیم داد.

وی در خصوص اهمیت کار جمعی در دافوس نیز بیان کرد: کار جمعی یکی از اصلی‌ترین کارهای ما است، ما در دافوس کار جمعی مشترک چهارنیرویی انجام می‌دهیم که در هیچ جایی از کشور انجام نمی‌شود.

فرمانده دافوس در مورد برنامه‌های آموزشی این دانشگاه در آینده اظهار کرد: بحث تمرکز بر محیط‌های نامطمئن و پیچیده و بحث پژوهش‌محوری و مسأله‌محوری را در دستور کار قرار دادیم. ما از تمام نیروها، نظام مسائل را خواستیم و دانشجویان، بر همان مبنا، روی پایان‌نامه‌هایشان کار می‌کنند.

وی ادامه داد: ما همچنین در دافوس تلاش می‌کنیم تا مهارت‌های دانشجویان را در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارتقا دهیم که کمک می‌کند آنها در مواجهه با محیط‌های پیچیده و بحرانی موفق عمل کنند.

امیر سرتیپ ولی‌وند زمانی با اشاره به طرح‌ریزی نظامی در دافوس، گفت: ما در طرح‌ریزی‌های نظامی خود، واقع‌بینی را مبنا قرار داده و خیال‌بافی نمی‌کنیم. همچنین محیط‌شناسی یکی از اصولی است که کاملاً به آن می‌پردازیم. در این‌جا ما علاوه بر سطح تاکتیک، سطح عملیات را هم به دانشجویان تدریس می‌کنیم، چرا که دانشجوی ما باید سطح تاکتیک، سطح عملیات و سطح راهبرد را در حد اعلی بیاموزد.