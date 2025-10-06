به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی عکاس خبرگزاری صدا و سیما در اهر رتبه نخست دومین جشنواره بین المللی «مهر وماه» را کسب کرد.

سعید قاسمی در این جشنواره با موضوع احترام به مادر در قاب هنر موفق به کسب این عنوان شده است. وی با عکس رنگرزی مادر عشایر ارسباران، خانه تندیس مهر، دیپلم افتخار و جایزه ۵۰۰ دلاری جشنواره را از آنِ خود کرد.

محمدرضا بهمرام دیگر عکاس اهری نیز در این جشنواره با عکس زندگی در کرونا جریان دارد مقام شایسته تقدیر را کسب کرد.

جشنواره‌ مهر و ماه به همّت خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه با شرکت ۹۵۰ عکس از چهارم تا دوازدهم مهر در دوبی برگزار شد.