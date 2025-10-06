پخش زنده
امروز: -
ریحانه کریمی از اقلید همزمان با کسب نخستین نشان طلای تاریخ والیبال بانوان ایران، به عنوان بهترین مدافع میانی رقابتهای آسیای مرکزی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی والیبال زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ رقابتهای آسیایی به نشان طلای قهرمانی دست یافت و عنوان قهرمان مسابقات والیبال زنان آسیای مرکزی را از آن خود کرد.
در پایان این رقابتها، ریحانه کریمی از اقلید و عضو تیم ملی والیبال بانوان ایران، با عملکردی درخشان عنوان بهترین مدافع میانی مسابقات را از آن خود کرد.
تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست ازبکستان به مقام قهرمانی آسیای مرکزی دست یافت. مسابقاتی که با حضور تیمهای این منطقه از قاره برگزار شد.
مسابقات والیبال زنان آسیای مرکزی در شهر تاشکند ازبکستان یرگزار شد و ایران در دیدار نهایی سه بر صفر برابر تیم ازبکستان، میزبان رقابتها به برتری دست یافت .
ملیپوشان دختر والیبال در دیدار پایانی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند. تیم ملی والیبال زنان ایران بعد از ۶۲ سال فعالیت به نخستین قهرمانی و نشان طلای تاریخ خود دست یافت .
تیم ایران در دور مقدماتی، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را شکست داد .