قضاوت داور بین المللی فوتبال خراسان رضوی در رقابتهای چلنج کاپ آسیا
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داور بین المللی فوتبال خراسان رضوی، بازیهای مرحله گروهی رقابتهای چلنج کاپ آسیا را قضاوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مرتضی منصوریان، داور خراسان رضوی، این بازیها را به همراه علیرضا مرادی، دیگر داور ایرانی، قضاوت میکند.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رقابتهای مرحله گروهی A از چلنج کاپ آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به میزبانی قرقیزستان از ۲۵ تا ۳۱ اکتبر (سوم تا نهم آبان) در بیشکک برگزار میشود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مرتضی منصوریان به عنوان داور و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور از ایران در این مسابقات حضور دارند.