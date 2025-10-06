ارائه تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی به مشمولان در هفته فراجا
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات و خدمات ویژه این سازمان به مشمولان در هفته انتظامی ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار رحمان علیدوست ضمن تبریک هفته انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» به همه همکاران و خانوادههای آنان و سربازان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یکی از ماموریتهای اصلی سازمان وظیفه عمومی تامین نیروی سرباز نیروهای مسلح است که در طول یکسال یازده دوره اعزام از کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی و غیر دانشگاهی صورت میگیرد.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات و خدمات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی به مشمولان و خانوادههای آنان گفت: از برنامههای این سازمان برگزاری کمیسیونهای ویژه شورای پزشکی و شورای عالی برای تسریع در رسیدگی به درخواستهای معافیت پزشکی و کمیسیونهای ویژه هیئتهای رسیدگی معافیت کفالت در سراسر کشور میباشد.
همچنین از دیگر تسهیلات این سازمان در هفته انتظامی تخصیص مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت و رسیدگی ویژه به درخواستهای تمدید و تعجیل اعزام به خدمت مشمولان در سراسر کشور است.
سردار علیدوست بیان کرد: دغدغه اصلی سازمان وظیفه عمومی هوشمندسازی خدمات سازمان در راستای کاهش هزینه ها، افزایش دقت و سرعت بخشی در پاسخگویی به درخواستهای مشمولان و خانوادههای آنان است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه افزود: موضوع هوشمندسازی خدمات سازمان از سالهای گذشته در دستور کار این سازمان بوده و در این مسیر سیرتحولی چشمگیری در ارائه خدمات غیر حضوری به مشمولان و همچنین برقراری ارتباط سیستمی با وزارت خانهها، نهادها و سازمانهای نیروهای مسلح داشتهایم، امیدواریم با گسترش خدمات الکترونیکی سازمان بتوانیم موجبات رضایت مشمولان و خانواده آنان را فراهم کنیم.