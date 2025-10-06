به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما میترا لبافی (سردبیر گروه کتاب این خبرگزاری) صبح امروز با حضور در استودیوی سلام خبرنگار گفت: امروز اولین دوره «جشنواره شعر پروانگی» در باغ کتاب کلید خورد. این جشنواره برای ایجاد جلب توجه در جامعه و نیکوکاران به مشکلات بیماران پروانه‌ای با دبیری آقای علیرضا قزوه (شاعر) در باغ کتاب تهران به اجرا در می‌آید.

وی افزود: قرار است اشعار این جشنواره به نحوی باشد که فرهنگ رفتاری مردم را در مقابل بیماران پروانه‌ای اصلاح کند و شعر به عنوان یک رسانه راه حل‌های لازم را برای رفع مشکلات بیماران ارائه دهد.

لبافی گفت: فراخوان این جشنواره آذرماه سال ۱۴۰۳ بدون درنظر گرفتن محدودیت سنی و جعرافیایی در قالب‌های شعر کلاسیک، نو (نیمایی)، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در بخش‌های فارسی و زبان‌های خارجی منتشر شده بود.

از دیگر رخداد‌های کتابی این روز‌ها که سردبیر گروه کتاب به آن اشاره کرد، برگزاری هفته ملی کودک بود که امسال با یک جشن ویژه برای کتابخوانی همراه است.

وی افزود: جشنی به اسم نوخوان‌ها که اقای علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرده، این جشن ویژه دانش آموزان کلاس‌های اول و دوم دبستان و مقدمه‌ای برای ورود آنها به دنیای کتابخوانی وشعر و قصه است.

لبافی گفت: البته این اقدام در کنار مسابقه‌های کتابخوانی و سایر موارد ترویجی است که در هفته کودک برگزار می‌شود. هفته کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در سراسر کشور با ویژه برنامه‌های فرهنگی همراه است.

وی افزود: این هفته انتشارات روایت فتح هم کتابی منتشر کرده با عنوان کتاب هفت شاخ که سرگذشت پدر و پسری شهید است که یکی در نبرد با اشرار به شهادت رسیده و دیگری از شهدای منا بوده است.

سردبیر گروه کتاب گفت: این کتاب را خانم سعیده زراعت کار نوشته و بخشی از مجموعه آثار روایی این انتشارات درباره شهدای نیروی انتظامی و مدافعان امنیت کشور است که با زبانی داستانی و نگاهی انسانی به روایت زندگی شهیدان می‌پردازد.

نویسنده در «هفت شاخ» سرگذشت شهید علی حکیمی‌راد و پسرش شهید محمد حکیمی‌راد را روایت می‌کند.

وی گفت: این هفته یک دورهمی هم با دست اندرکاران رمان «دختر اردوی آتش» برگزار شد. رمانی که داستان دختری است در سال‌های اول انقلاب و برای نوجوانان نوشته شده است.

سردبیر گروه کتاب گفت: محمدعلی سپهر این رمان را نوشته و نشر بعثت بیست و هفت از ناشران فعال در حوزه دفاع مقدس است. در ابتدای کتاب آمده است «این داستان بر اساس خاطرات واقعی دختران داوطلب امدادگر و رزمنده در دوران دفاع مقدس نوشته شده است.»

لبافی افزود: خبر دیگر ما در خصوص صادرات کتاب ایرانی است. این هفته ترجمه عربی کتاب «به اضافه مردم» در عراق و دارالحضاره لبنان به چاپ رسید. این اثر از هفته آینده در کتابفروشی‌های عراق، لبنان و ایران در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

کتاب «به اضافه مردم» نوشته روح‌الله رشیدی است که پیش‌تر در انتشارات راه یار منتشر شده است. هدف از این کتاب ارائه اصول عملی کار فرهنگی بر پایه تجربیات موفق تاریخ انقلاب اسلامی است که در قالب ۱۰ اصل شامل مردم‌محوری، مشارکت‌پذیری حداکثری، گروه‌محوری، هنرمحوری، عملیات‌محوری، کار اجتماعی، فرصت‌محوری، مسجدمحوری، اولویت‌محوری و عدالت‌محوری تدوین شده است.

از ویژگی‌های برجسته این کتاب می‌توان به کاربردی بودن آن همراه با مثال‌های عینی، ضمیمه‌ای شامل آسیب‌شناسی برنامه‌های فرهنگی و نثری روان و قابل فهم برای عموم اشاره کرد.