به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیم دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امسال نیز طبق روال گذشته آرای مردمی از بین فیلم‌های بخش داستانی ملی اخذ می‌شود.

بر این اساس، در آیین پایانی جشنواره چهل و دوم برگ زرین و جایزه نقدی به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق می‌گیرد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.