تحقق ۶۶ درصدی وظایف وزارت نیرو در سال اول برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان دو حکم غیرقابل اجرا برنامه هفتم در حوزه انرژی را بررسی کرده و مقرر شد، کارگروهی تخصصی از کمیسیون انرژی و وزارت نیرو این موضوع را به صورت فنی مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، سید اسماعیل حسینی در تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس با موضوع ارزیابی عملکرد یک ساله وزارت نیرو در اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مستند به تبصره (۲) بند (الف) ماده ۱۱۸، گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد، عملکرد یک ساله وزارت نیرو در اجرای احکام انرژی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی شد.
وی با اشاره به گزارش ناظر اجرایی وزارت نیرو در کمیسیون انرژی، افزود: بر اساس گزارش؛ در سال ۱۴۰۲ ظرفیت نامی برق ۹۲.۸ هزار مگاوات بوده است و بر اساس برش سالیانه بایستی با افزایش ۳.۷ هزار مگاواتی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۶.۶ هزار مگاوات میرسیده، اما عملکرد آن ۹۴.۶ هزار مگاوات بوده که حدود ۲۰۰۰ مگاوات با هدف برنامه در سال اول فاصله دارد و تحقق ۴۶.۵ درصدی را نشان میدهد؛ شایان ذکر است که براساس برش سالیانه، بایستی در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ سالانه حدود ۸.۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق افزوده شود که دستیابی به آن با توجه به روند فعلی محل تأمل است.
نماینده مردم شیراز در مجلس به موضوع راندمان نیروگاهها در گزارش وزارت نیرو، اشاره و بیان کرد:میانگین راندمان نیروگاههای فعلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹.۳۴ بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۵۶ رسیده است لذا بر اساس برش سالانه برنامه عملکرد ۶۷ درصدی را نشان میدهد. قابل ذکر است بایستی در سالهای آتی نیم واحد درصد افزایش راندمان و در سال آخر سه و نیم واحد درصد افزایش راندمان نیروگاههای موجود، انجام شود، با توجه به آنکه در برش سالانه شورای عالی راهبری برنامه، سه و نیم درصد از ۵ درصد افزایش راندمان در ۵ سال برنامه به سال آخر موکول شده است، کمیسیون انرژی نسبت به این تصمیم نظر اصلاحی دارد.
حسینی به موضوع مهم توسعه تجدیدپذیرها در این گزارش اشاره و اظهار کرد:در ارتباط با ظرفیت تجدیدپذیرها نیز بایستی با افزایش ۹۵۲ مگاوات در سال اول به هدف ۱۹۷۸ مگاوات میرسید، این در حالی است که ظرفیت نهایی تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۴۵۷ مگاوات رسیده است و عملکرد ۴۵ درصدی اتفاق افتاده است. در پایان برنامه هفتم ظرفیت تجدیدپذیر ۱۲هزارمگاوات، هدفگذاری شده است، باتوجه به اولویت و برنامهریزی وزارت نیرو و نیز امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه تجدیدپذیرها، روندی روشن و خوب را میتوان متصور بود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه حدود ۲۰ درصد از هدف سال اول در مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق محقق شده است، مطرح کرد:رشد طول خطوط شبکه که در برنامه هفتم، سالانه ۵ درصد پیش بینی شده، ولی در سال اول یک و سه دهم درصد محقق شده است، همچنین اندازهگیری مصرف برق با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، ۷۶ درصد از هدف برنامه در سال اول محقق شده است. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از عملکرد یک ساله وزارت نیرو در اجرای احکام مربوطه در برنامه هفتم پیشرفت در سال اول در مجموع حدود ۶۶ درصد از اهداف محقق شده است که نسبت به اهداف مورد نظر در پایان برنامه حدود ۸ درصد محقق شده است.
حسینی خاطرنشان کرد:دولت گزارشی از احکام و اهداف کَمی غیرقابل اجرا در برنامه هفتم پیشرفت به مجلس ارائه داده که در حوزه انرژی نیز دو حکم غیرقابل اجرا در خصوص "تحقق راندمان ۵۵ درصدی نیروگاههای جدید "و "رشد سالانه ۵ درصدی طول خطوط شبکه" را مطرح کرده است، گرچه در ابتدای امر اعضای کمیسیون بر اهداف مشخص شده در برنامه هفتم که رئیس جمهوری و وزیر نیرو نیز با پذیرش آن از مجلس رای اعتماد گرفتهاند، تاکید داشتند، اما در ادامه مقرر شد، کارگروهی تخصصی از کمیسیون انرژی و وزارت نیرو این موضوع را به صورت فنی مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: درجلسه هفته بعد کمیسیون انرژی عملکرد یکساله وزارت نفت در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.