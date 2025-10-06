به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی با اشاره به اجرای پویش خرید امن با شعار «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن!» از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور، گفت: مهم‌ترین هدف این پویش، «آشنایی شهروندان و کاربران فضای مجازی در خصوص شیوه صحیح خرید امن و افزایش آگاهی‌های اجتماعی در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی» است.

وی افزود: اجرای این طرح، کاهش رشد وقوع جرایم کلاهبرداری در حوزه اقتصادی را پیش بینی می‌کنیم.

سرهنگ کارآگاه حسینی ادامه داد: تولید و انتشار محتوای پیشگیرانه، استفاده از ظرفیت فعالان عرصه فضای مجازی، برگزاری جلسات با سازمان‌های مردم نهاد، اقدامات رسانه‌ای در رسانه‌های محلی و صدا و سیما استان، برگزاری نمایشگاه و استفاده از تبلیغات محیطی نظیر پخش بروشور، تراکت و بهره‌برداری از فضا‌های تبلیغات شهری از اقدامات پلیس فتا در راستای پویش خرید امن است.