اکران پویانمایی سینمایی «یوز» روز چهارشنبه ۱۶ مهر همزمان با روز جهانی کودک در سینماها نیمبها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه، روز چهارشنبه ۱۶ مهر همزمان با روز جهانی کودک به صورت نیمبها در سینماها نمایش داده میشود.
پویانمایی سینمایی «یوز» که چالشهای یک یوز ایرانی را برای بازگشت به اصالت خود به تصویر میکشد؛ در فضای ماجراجویانه و کمدی با تکنیک سه بعدی ساخته شده است.
تازهترین انیمیشن سینمای ایران از چهارشنبه ۲ مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ توسط پخش بهمن سبز اکران عمومی خود را آغاز و با استقبال بیش از ۱۱۵ هزار مخاطب در کمتر از ۲ هفته، به فروش ۹ میلیاردی دست پیدا کرده است.
حامد عزیزی، مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی و حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.