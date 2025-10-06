سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری ۵ دیدار در هفته دوم پیگیری می‌شود.

تیم هپکو اراک نماینده لیگ برتری هندبال استان که هفته گذشته در یک نبرد نزدیک در اراک مغلوب نیروی زمینی سبزوار شد در اصفهان به مصاف سپاهان نوین می‌رود.

اراکی‌ها پس از چند فصل دوری از لیگ برتر، در بازگشت دوباره به بالاترین سطح هندبال کشور، به دنبال احیا اعتبار ریشه دار و قدیمی خود در اندیشه پیروزی در این دیدار هستند.



در پایان دیدار‌های هفته نخست فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی سبزوار و سایپا تهران با ۲ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا پنجم رده‌بندی قرار گرفته‌اند. سپاهان نوین، فرازبام خائیز دهدشت، سنگ‌آهن بافق، هپکو اراک، استقلال کازرون و نفت و گاز گچساران در رده‌های بعدی قرار دارند.