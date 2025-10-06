فرماندار نهاوند گفت: با توجه به نزدیک شدن به فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی، پیوست انتخاباتی با هدف افزایش مشارکت در دستور کار مدیران قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی بیرانوند در شورای اداری شهرستان از سفر استاندار همدان به نهاوند خبر داد و گفت؛ در جریان این سفر برخی طرح ها افتتاح، کلنگ زنی و بازدید خواهند داشت.

او افزود: تمامی اعتبارات سال گذشته تا پایان سال مالی شهریور ماه جذب شد و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها نسبت به جذب اعتبارات (۸۰درصد) ملی و استانی (۲۰درصد) سال مالی جاری تمام تلاش خود را بکار بگیرند.

فرماندار نهاوند تأکید کرد: موضوع وفاق ملی که مورد تأکید رئیس جمهور است، در استان با محوریت استاندار و نماینده ولی فقیه و در شهرستان هم با حمایت نماینده مردم در مجلس و امام جمعه عملیاتی شده است.

بیرانوند بر اعمال نظارت و کنترل بیشتری نسبت به بازار تاکید کرد و از متولیان در شهرستان خواست، نسبت به تک نرخی شدن عرضه مرغ و نظارت و تشدید بازرسی‌ها در سایر اقلام و یکسان شدن قیمت‌ها اقدامات موثر تری را اعمال کنند.

او گفت: همچنین تیم بازرسی به مدت یک ماه متشکل از نیرو‌های استانی و شهرستانی نسبت به عرضه اقلام در بازار نظارت خواهند داشت.

این مسئول همچنین از شهردار نهاوند نسبت به اجرای برخی اقدامات و تعاملی که با سایر دستگاه‌های خدماتی فرهنگی شهرستان با ارائه خدمات دارد، قدردانی کرد.

بیرانوند در بحث نقشه تحول جامع و توسعه شهرستان با توجه به اعلام مدت ۱۰روزه خواستار توجه ویژه مدیران شد.

او تأکید کرد: موضوع امید آفرینی با استفاده از فرصت‌های حضور و تشریح اقدامات نظام برای مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی و برگزاری جشنواره‌ها مد نظر مدیران باشد.

حجت الاسلام محمدی، امام جمعه نهاوند هم ضمن تأکید بر تکریم ارباب رجوع، خواستار افزایش نظارت‌ها بر فعالیت بازار شد.