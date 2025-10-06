مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در کنفرانس ملی مخابرات بیش از هزار شرکت، ظرفیت‌های خود را در اجرای طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ارایه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد جعفرپور در نشست خبری افزود: این کنفرانس چهارم و پنجم آبان در هتل المپیک و با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

وی گفت: این کنفرانس فرصت عالی برای تبادل نظر و انعقاد قرارداد با شرکت‌های تولید کننده تجهیزات مورد نیاز این طرح از جمله فیبر نوری، مودم و تجهیزات است.

شرکت مخابرات ایران از ابتدای مهرماه، کلان طرح ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را با اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار آغاز کرده است و بنا دارد تا شش ماه این طرح در مراکز استان‌ها و در مدت ۵ سال در سراسر کشور اجرا شود.

در حاشیه این نشست خبری، پوستر کنفرانس هم رونمایی شد.