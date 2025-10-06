نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: از محل اعتبارات مدیریت بحران مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به بخش و شهر عنبران تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صدیف بدری در سفر به شهر عنبران بابیان اینکه اکثر مصوبات گذشته بخش عنبران عملیاتی شده اند؛ اظهار کرد: طرح هادی روستاها، راه های روستایی، آب شرب عنبران از جمله طرح هایی بودند که از محل اعتبارات ملی تامین و عملیاتی شده اند.

وی با اشاره به اینکه روشنایی معابر روستاها و شهر عنبران تا پاییز سال جاری تجهیز خواهند شد؛ افزود: از محل اعتبارات مدیریت بحران مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به بخش و شهر عنبران تخصیص یافته است پیگیری خواهیم کرد تا این مبلغ تحقق یابد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قسمت هایی از شبکه آب شرب شهر عنبران فرسوده شده است و باید تعویض شود؛ خاطر نشان کرد: جهت تعویض شبکه آب شرب شهر عنبران پیمانکار تعیین شده و پروژه در حال اجرا است.

در ادامه سفر، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به نمین به همراه فرماندار این شهرستان، از نمایشگاه دائمی صنایع دستی عنبران بازدید کرد.

صدیف بدری در این بازدید در جریان مسائل و مشکلات صنعتگران عنبران قرار گرفته و در راستای حل مشکل صنعتگران قول مساعدت داد.