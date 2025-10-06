تسریع پاسخگویی به مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی
شهردار منطقه ۱۴ گفت: ارتباط دوسویه و بدون واسطه با شهروندان، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه رکن اصلی جلب رضایتمندی مردم است.
دیدار بی واسطه مردمی شهردار دارالمومنین تهران و عضو شورای اسلامی با هدف استماع و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان در فضایی صمیمی برگزار شد.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن ارائه راهکار برای حل مطالبات مطروحه مردمی ، با اشاره به نقش این جلسات در تقویت ساختار پاسخگویی، گفت: ارتباط دوسویه و بدون واسطه با شهروندان، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه رکن اصلی جلب رضایتمندی مردم است چرا که کمک میکند تا خواستهها و نیازهای شهری محلهها را از نزدیک و به صورت دقیق بشنویم و رسیدگی به آنها را در سرفصل برنامههای اجرایی قرار دهیم.
به گفته وی از دیدگاه شورای شهر، باید تسریع در خدمترسانی و پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن به مطالبات شهروندان محقق شود تا حس اعتماد و کارآمدی در نظام مدیریت شهری تقویت شود.
امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ نیز ضمن پاسخگوی مطالبات و مشکلات شهروندان در خصوص مسائل عمرانی، شهرسازی و ایمنی بر اهتمام مدیریت شهری در تعامل مستمر با مردم تأکید کرد و گفت: تداوم دیدارهای مردمی، بهویژه دیدارهای مسجد محور و حضور میدانی مدیران، اولویت اصلی منطقه است.
در پایان این دیدار، مقرر شد پیگیری فوری مطالبات مطرحشده در دستور کار معاونتهای مربوطه قرار گیرد و گزارش اقدامات انجام شده در اسرع وقت به شهروندان اطلاعرسانی شود.