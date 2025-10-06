مهارت آموز هنرستان فنی کاوش میناب رتبه نخست دانشگاه ملی مهارت در رشته دوخت و طراحی پوشاک را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزخلیج فارس، رقیه دادخدازاده با معدل ۲۰ دیپلم در آزمون سراسری دانشگاه ملی مهارت هم رتبه نخست کشور شد.

رقیه دادخدازاده اهل روستای شیبکوه از توابع بخش سندرک میناب است و برای ادامه تحصیل در رشته طراحی و دوخت پوشاک ناچار به سکونت در شهر میناب شد.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از این پس می‌کوشد تا نحوه طراحی و دوخت لباس‌های سنتی هرمزگان را به دیگر هموطنان در استان‌های دیگر بشناساند و دوست دارد بر اساس الگو‌های بومی نشان تجاری لباس ایرانی را به نام خود را ثبت کند.

حدیث رهنما مربی رشته طراحی و دوخت هنرستان فنی کاوش میناب رقیه را هنرآموزی با پشتکار و علاقمند معرفی کرد و گفت: وی در این رشته بسیار مستعد است.

گیتی جهانگیری مدیر این هنرستان هم عملکرد رقیه خداداد زاده را ستود.

امروز حسن اسماعیلی نژاد مدیر آموزش و پرورش میناب هم در پیامی تلاش مهارت آموز مینابی در کسب رتبه نخست رشته طراحی و دوخت دانشگاه ملی مهارت را شایسته قدردانی دانست.