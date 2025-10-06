دو تفاهم نامه ساخت و تکمیل مدرسه در شهرضا و پیربکران امضا شد.

امضای دو تفاهم نامه ساخت و تکمیل مدرسه در شهرضا و پیربکران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای توسعه عدالت آموزشی، دو تفاهم‌نامه با خیران نیک‌اندیش برای ساخت یک مدرسه ۹ کلاسه در شهرضا و تکمیل یک هنرستان ۶ کلاسه در پیربکران امضا شد.

تفاهم‌نامه اول، ساخت مدرسه متوسطه در شهرستان شهرضا شامل ۹ کلاس درس با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع و بامشارکت‌خیر نیک‌اندیش سید محمد طیبی است.

این مدرسه به نام «شهید سید محمدرضا طیبی» فرزند این خیر نیک اندیش نام‌گذاری خواهد شد.

تفاهم‌نامه دیگری با موضوع تکمیل هنرستان متوسطه در منطقه اجگرد پیربکران به امضا رسید. این هنرستان ۶ کلاس درس با ۹۴۷ مترمربع زیربنا دارد که با حمایت خیران نیک‌اندیش، خانواده جهانی تکمیل و با عنوان «مهر جهانی» نام‌گذاری خواهد شد.

روز گذشته هشتمین طرح از مدارس مهر جهانی هم به همت این خانواده نیکوکار و مدرسه ساز در فلاورجان به بهره برداری رسید.