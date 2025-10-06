همایش آموزشی پزشکی به مناسبت روز جهانی قلب و پوکی استخوان در ایزدخواست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هدف از برگزاری این همایش علمی افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری‌های قلبی و پوکی استخوان و راهکارهای پیشگیری از این بیماری ها بود .

دکتر ابراهیم طالب پور متخصص عمومی در این همایش به بررسی عوامل آغاز بیماری‌های قلبی از جمله مصرف سیگار، استرس‌های مزمن، مصرف مواد مخدر و داروهای متعدد پرداخت.

او بر اهمیت پایش‌های دوره‌ای، شناخت علائم هشداردهنده مانند سردی شدید دست و پا و توجه به سابقه خانوادگی تأکید کرد.

همچنین در این همایش کارشناسان تغذیه، با ارائه نکاتی درباره تغذیه سالم، کامل و مناسب، نقش تغذیه در تقویت قلب و پیشگیری از پوکی استخوان پرداختند.

اهمیت درست غذا خوردن، مصرف میوه‌ها، ورزش سبک و ارتباطات مثبت از جمله مواردی بود که متخصاصان تغذیه در این همایش پزشکی به آن پرداختند.