پخش زنده
امروز: -
همایش آموزشی پزشکی به مناسبت روز جهانی قلب و پوکی استخوان در ایزدخواست برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هدف از برگزاری این همایش علمی افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماریهای قلبی و پوکی استخوان و راهکارهای پیشگیری از این بیماری ها بود .
دکتر ابراهیم طالب پور متخصص عمومی در این همایش به بررسی عوامل آغاز بیماریهای قلبی از جمله مصرف سیگار، استرسهای مزمن، مصرف مواد مخدر و داروهای متعدد پرداخت.
او بر اهمیت پایشهای دورهای، شناخت علائم هشداردهنده مانند سردی شدید دست و پا و توجه به سابقه خانوادگی تأکید کرد.
همچنین در این همایش کارشناسان تغذیه، با ارائه نکاتی درباره تغذیه سالم، کامل و مناسب، نقش تغذیه در تقویت قلب و پیشگیری از پوکی استخوان پرداختند.
اهمیت درست غذا خوردن، مصرف میوهها، ورزش سبک و ارتباطات مثبت از جمله مواردی بود که متخصاصان تغذیه در این همایش پزشکی به آن پرداختند.