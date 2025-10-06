فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان بیش از ۲۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

لویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محور "زرین شهر به اصفهان"، بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدراستان با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور مذکور ایست و بازرسی دائر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی افزود: مأموران حین انجام ایست و بازرسی ۲ دستگاه خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آن‌ها ۲۴۸ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

صالحی گفت: دو نفر در این راستا دستگیر به مرجع قضایی معرفی و خودرو‌ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.