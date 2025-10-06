کشف بیش از ۲۴۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیسی
فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان بیش از ۲۴۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محور "زرین شهر به اصفهان"، بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدراستان با همکاری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور مذکور ایست و بازرسی دائر کردند.
وی افزود: مأموران حین انجام ایست و بازرسی ۲ دستگاه خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را توقیف و در بازرسی از آنها ۲۴۸ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
صالحی گفت: دو نفر در این راستا دستگیر به مرجع قضایی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی استان در پایان ضمن تقدیر از اقدام، همکاری و تعامل به موقع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان و تشدید برنامههای پیشگیرانه و مقابلهای پلیس با سوداگران مرگ و باندهای قاچاق مواد مخدر از عموم مردم خواست؛ هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.