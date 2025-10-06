پخش زنده
نارنگی مازندران ، روانه بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نارنگی پیش رس که نخستین نوبرانه پاییزه از باغهای مازندران محسوب میشود از چند روز گذشته در استان در حال برداشت است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: پارسال حدود ۴۳۰ هزار تن نارنگی از باغهای استان برداشت شد، اما امسال پیش بینی میشود ۳۶۰ هزارتن نارنگی در رقمهای مختلف از سطح ۱۶ هزار هکتار باغ نارنگی در استان برداشت شود.
رزاقی افزود: میزان برداشت نارنگی در مازندران به دلیل تغییرات ناگهانی آب و هوایی، در مقایسه با پارسال از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار است.
یاداور میشود کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر از مشتریان مرکبات استان مازندران هستند.
مهدی حسن پور و گزارشی از برداشت نارنگی در مازندران: