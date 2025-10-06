پخش زنده
هفت هزار متقاضی مسکن روستایی درآذربایجانغربی به بانکها معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی گفت: دریک ساله گذشته هفت هزار متقاضی دریافت تسهیلات مسکن روستایی این استان پس از تشکیل پرونده در این بنیاد به بانکهای عامل معرفی شدند.
علیرضا مقدم افزود: از این تعداد هم اکنون عملیات اجرایی سه هزار و ۲۳۷ واحد مسکن روستایی آغاز شده و ۳۰۴ واحد هم ضمن اتمام، موفق به دریافت پایان کار شدهاند.
مقدم، با تأکید بر اینکه این اقدامات ایمنی خانههای روستایی را به طور قابل توجهی ارتقا داده است، اظهارکرد: امسال طرح هادی در۵۵۶ روستای استان اجرا شده که شامل آسفالتریزی و بهسازی معابر در ۲۱۸ روستای جدید و تکمیل عملیات نیمهتمام در ۳۳۸ روستای دیگر بوده است.
وی، همچنین از بازنگری طرح هادی در ۱۹۷ روستای استان خبرداد و گفت: این عملیات هم نسبت به سالهای گذشته جهش چشمگیری داشته و ضمن بهبود دسترسی به خدمات عمومی منجر به افزایش ارزش املاک روستایی شده است.
مقدم، درخصوص طرح نهضت ملی مسکن روستایی هم گفت: تاکنون یکهزار و ۳۱ متقاضی از شهرهای بوکان، نقده و ارومیه ثبتنام کرده که ۶۸۷ نفر ضمن دریافت زمین به بانک معرفی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی، با بیان اینکه مشارکت مردم و خیران نقش مهمی در تسریع پروژههای عمرانی درمناطق محروم دارد، اضافه کرد: امسال بیش از ۳۱ میلیارد ریال کمک نقدی و ۴۵۰ میلیون ریال کمک غیرنقدی از طریق حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) جمعآوری و عملیات احداث، تعمیر و تکمیل ۲۶ واحد مسکونی محرومان انجام شده است.
مقدم افزود: همچنین عملیات آمادهسازی وخاکبرداری در ۴۵ روستا با هدف توسعه محدوده سکونتگاهها و روند توسعه روستاهای استان با شتاب ادامه دارد.