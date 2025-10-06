در آیینی مرحله اول سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی استان اصفهان در شهرستان لنجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در این آیین گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ میلیارد تومان و با ظرفیت ۱۶۲ کیلووات به بهره‌برداری رسیده است.

سرهنگ پاسدار سید فضل‌الله بهرامی افزود: هزینه فروش برق تولیدی این نیروگاه خورشیدی در اختیار ۳۲ خانواده محروم و نیازمند شهرستان قرار می‌گیرد.

این نیروگاه که در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان ساخته شده است، سومین نیروگاه خورشیدی تجمیعی در استان اصفهان محسوب می‌شود.