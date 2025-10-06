فرمانده انتظامی فارس گفت: اهدای اعضای بدن مأمور پلیس راهنمایی و رانندگی در شیراز به چند بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: علی زارعی یکی از کارکنان وظیفه پلیس راهور شهر شیراز دهم مهر امسال بر اثر تصادف رانندگی در شیراز دچار مرگ مغزی شد.

وی افزود: اعضای بدن علی زارعی به بیمارستان پیوند اعضای شهر شیراز منتقل شد تا به بیماران نیازمند جانی دوباره ببخشد.

سردار ملکی گفت: مأموران پلیس تا جان در بدن دارند در مسیر امنیت و خدمت رسانی به مردم تلاش می‌کنند و پس از مرگ با ایثار و فداکاری، اعضای بدن خود را اهدا کرده و به چندین بیمار جان دوباره می‌بخشند.

علی زارعی بازیکن سابق تیم جوانان فجر سپاسی شیراز و هوادار این تیم بود.