سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: امسال پیش بینی میشود افزون بر سه هزار و ۳۶۰ تن ذرت علوفهای از مزارع این شهرستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: در حال حاضر ۵۰۶ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت علوفهای است و دو سوم این زمینها در بخش کردیان و یک سوم در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده است.
سجاد قناعتیان افزود: زمان برداشت ذرت علوفهای باتوجه به شرایط آب و هوایی شهرستان جهرم هر ساله از اوایل مهر آغاز می شود و تا پایان آبان ادامه دارد.
او ادامه داد: متوسط عملکرد در هر هکتار ۶۰ تن پیش بینی میشود و امسال افزون بر سه هزار و ۳۶۰ تن ذرت علوفهای از مزارع جهرم برداشت میشود.
او ادامه داد: این محصول با چاپرهای پشت تراکتوری از مزارع برداشت میشوند و بهترین زمان برداشت ذرت علوفهای وقتی است که دانهها در مرحله شیری-خمیری باشند و گیاه رطوبت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته باشد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: کیفیت خاک، تغذیه مناسب و زمانبندی دقیق باعث تولید علوفه بیشتر و ذخیره سازی با ارزش غذایی بالا میشود.