به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد خسروی افزود: یکی از مشکلات در پارک جنگلی چیتگر نرسیدن آب کافی به درختان در دهه گذشته بوده که باعث ضعیف شدن درخت‌ها شده و این ضعیف شدن سبب شد که درختان دچار آفت سوسک پوستخوار شوند.

وی با بیان اینکه طبق برآورد‌ها پارک جنگلی چیتگر حدود ۴۰۰ هزار درخت دارد، ادامه داد: در کنار آفت، یک سری درخت هم خشک شدند و جابجایی ان‌ها نیز در برنامه قرار دارد. ما در شهرداری هیچ درختی را در پارک قطع نکردیم و اجازه قطع هیچ درختی نداریم. بر همین اساس و با انعقاد قراداد با منابع طبیعی درختان آلوده جابجا شدند که در این اقدام بالغ بر ۱۰ هزار درخت آلوده جابجا و از پارک خارج شدند.

شهردار منطقه ۲۲ بیان کرد: با وجود فشار افکار عمومی و فضای مجازی که به اشتباه بحث قطع درخت در پارک را مطرح می‌کنند، ما حاضر شدیم این مساله را به جان بخریم تا با خروج درختان آلوده این مساله را تعیین تکلیف کنیم و احیای پارک را داشته باشیم. چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم، کم‌تر از دو سال آینده به چند صد هزار درخت الوده می‌رسیدم و باعث می‌شد چیزی از پارک باقی نماند.

وی گفت: شهرداری منطقه، بخش اعظمی از درختان آلوده را توسط منابع طبیعی جابجا کره و بالغ بر ۸۰ درصد درختان آلوده جابجا شده و و بخشی از درختان خشک باقی مانده و که جابجایی آن در اولویت دوم قرار دارد.

خسروی عنوان کرد: مرحله دوم کار این است که تنش آبی پارک را حل کنیم، بالغ بر ۳۰ کیلومتر لوله کشی داخل پارک انجام شده است. ما در پارک نیاز به ۲۵۰ هزار لیتر بر ثانیه آب داریم و برای تامین بخشی از آن ۸ حلقه چاه را احیا کردیم. همچنین از تصفیه خانه شهرک شهید باقری استفاده می‌کنیم. در کنار آن به صورت تانکر در برخی از پارسل‌ها آبیاری را انجام می‌دهیم.،در واقع برای آبیاری حداقل‌های ممکن را حل و ایجاد کردیم.

شهردار منطقه ۲۲ اضافه کرد: در یک سال اخیر حدود ۲۰ هزار اصله درخت در پارک کاشتیم. امسال از ظرفیت‌های دانشگاه برای کاشت گونه‌های مناسب و مقاوم مانند زیتون تلخ در پارک استفاده می‌کنیم تا درختان کاشته شده شرایط مناسب برای رشد داشته باشند. در حال حاضر بحران خشک شدن درختان و روند انتشار آفت کنترل شده است.