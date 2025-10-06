به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه وی به اتهام جاسوسی در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازداشت شده بود، گفت: به رغم بازداشت در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص، پرونده مربوطه در دادگاه بندرعباس به صورت دقیق بررسی و رسیدگی شد.

قهرمانی افزود: به رغم صدور کیفرخواست در دادسرا، دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتصابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه هدف دستگاه قضایی در عمل به تاکیدات و رهنمود‌های ریاست محترم قوه قضاییه، اجرای قانون و برقراری عدالت است، گفت: اجرای عدالت در نظام قضایی اسلام، یک اصل و ارزش واقعی و والا است لذا بدعهدی و رفتار دوگانه سیاستمداران بعضی از کشور‌های خارجی در قبال ملت ایران، باعث نمی‌شود اصل بی طرفی و اجرای قانون به عنوان اصول قضاوت عادلانه نادیده گرفته شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های جاسوسان و عوامل نفوذ طبق قانون و با رعایت دقت در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد و در صورت اثبات فعل مجرمانه و نقش این افراد، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.