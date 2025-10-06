پخش زنده
مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قم از عضویت ۱۴ هزار نفر از جامعه هدف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گفت: جامعه هدف این صندوق جذب ۴۰ هزار نفر از روستائیان و عشایر است که از این تعداد ۱۴ هزار نفر در این صندوق ثبت نام کردهاند.
حجت الاسلام حسینعلی یزدان دوست افزود: در حال حاضر این صندوق هزار و ۶۰۰ مستمری بگیر دارد که از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون تومان مستمری دریافت میکنند.
وی گفت: معمولا افزایش مستمری سالیانه این صندوق بر اساس مصوبه هیئت دولت است و سالانه به طور میانگین ۲۰ درصد به مبلغ مستمری بگیران این صندوق افزوده میشود.
مدیر عامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر استان افزود: ۷۰ درصد سهم بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر در این صندوق را دولت پرداخت میکند و ۳۰ درصد هم آورده خود اعضاء است.
حجت الاسلام یزدان دوست تصریح کرد: افراد از سن ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند در این صندوق ثبت نام کنند و افراد با ۱۵ سال بیمه و ۵ سال تشویقی دولت از مزایای بازنشستگی این صندوق بهرهمند می شوند.