در پرسمان خاوران مطرح شد؛
نظارت دامپزشکی بر ۷۵ درصد سفره مردم
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی: حوزه دامپزشکی با تأمین ۷۰ تا ۷۵ درصد فرآوردههای سفره مردم، ضامن اصلی سلامت جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل دامپزشکی استان در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با وجود نظارت کامل بر زنجیره تولید، از مزرعه تا عرضه، این بخش به دلیل فرسودگی ناوگان حمل و نقل و کمبود راننده، در تقاضای مساعدت برای بهبود توان عملیاتی است.
احمدی افزود: تیمهای دامپزشکی سالانه شش بار به دامداریها و مزارع بزرگ و حتی منازل دامداران مراجعه میکنند تا اقدامات لازم برای واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریها انجام گیرد و نظارتها فراتر از مزرعه بوده و در تمام مراحل زنجیره تأمین ادامه مییابد.
وی گفت: دام در مراکزی مانند کشتارگاهها، قبل، حین و بعد از کشتار به طور کامل مورد نظارت قرار میگیرد و نظارت بر مراحل بستهبندی، حمل و نقل و عرضه محصولات نیز به صورت مستمر برقرار است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: تلفن ۱۵۱۲ به صورت شبانهروزی پاسخگوی شهروندان است و تمام تماسها جهت رسیدگی به شکایات، رفع ابهام و بررسی مشکلات ضبط میشوند تا پیگیری لازم صورت گیرد.
احمدی افزود: همچنین، این سازمان در بحث کنترلها، وظایف مشترکی با نیروی انتظامی دارد و تعامل خوبی با پلیس امنیت اقتصادی برقرار شده است.
وی گفت: برای جلوگیری از توزیع داروهای قاچاق و نامطمئن که شرایط نگهداری و تولید آنها مشخص نیست، کنترلهای گستردهای صورت میگیرد و تا حد توان، بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد واردات داروهای دامپزشکی کنترل شده و بر داروهای تولید داخل نیز نظارت دقیق وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری به صورت رایگان ارائه میشود افزود: سازمان معتقد است که در زمان بروز مشکلات، دامدارانی که وضعیت ضعیفتری دارند، آسیب بیشتری میبینند و به همین دلیل در صورت امکان، مکملهای غذایی نیز به آنها ارائه میشود.
احمدی گفت: با این حال، توان عملیاتی این بخش با محدودیتهایی مواجه است و ناوگان حمل و نقل برای اعزام تیمها جهت واکسیناسیون و نظارت محدود و عمدتاً قدیمی است که باعث کاهش توان عملیاتی میشود.