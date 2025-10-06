پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از جابجایی بیش از یکمیلیون و ۶۹۰ هزار مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای استان طی ۶ماهه سالجاری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،یزدان خسروی اظهار داشت: در سال جاری، در مجموع یکمیلیون و ۶۹۲ هزار مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه جابجا شدهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۴۱ هزار نفر با ناوگان اتوبوسی، ۹۵۵ هزار نفر با مینیبوسها و ۲۹۶ هزار نفر نیز با سواری کرایههای بینشهری جابجا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به مقایسه آماری نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در بخش اتوبوسی یک درصد رشد، در بخش مینیبوس ۱۲ درصد افزایش و در بخش سواری ۲۳ درصد کاهش ثبت شده است.
خسروی ادامه داد: در این مدت، ۱۷۶ هزار و ۱۲۳ فقره صورتوضعیت برای ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه صادر شده که شامل ۲۵ هزار فقره برای اتوبوسها، ۶۳ هزار فقره برای مینیبوسها و ۸۸ هزار فقره برای سواریها بوده است.
وی افزود: همچنین آمار کل رانندگان فعال در حوزه مسافربری عمومی استان کرمانشاه ۲ هزار و ۱۶۹ نفر است که از این تعداد، یک نفر زیر ۲۵ سال، ۴۳ نفر در بازه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، ۴۱۵ نفر بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۷۹۶ نفر بین ۴۰ تا ۴۹ سال و ۹۱۴ نفر نیز بالای ۵۰ سال سن دارند.
خسروی با تأکید بر اهمیت نقش حمل و نقل جادهای در توسعه منطقهای گفت: حمل و نقل جادهای به عنوان شریان حیاتی ارتباطی کشور، همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم بوده و با وجود محدودیتها و چالشهای موجود، عملکرد مطلوبی در جابجایی ایمن و منظم مسافران داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سطح ایمنی، بهبود خدمات، نوسازی ناوگان و حمایت از رانندگان زحمتکش از اولویتهای اصلی این ادارهکل در سال جاری است.
یزدان خسروی در پایان افزود: شهروندان محترم می توانند هرگونه شکایات و گزارشهای مردمی خود را با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها مطرح و پیگیری نمایند.