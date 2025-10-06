به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: برگزاری کنفرانس سالانه ملی فیزیک ایران از رویداد‌های مهم ملی است که در آن جدیدترین دستاورد‌ها و یافته‌های پژوهشی فیزیکدانان و فیزیک پیشگان کشور ارائه می‌شود و فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی با مباحث روز دنیا در زمینه‌های مختلف علم فیزیک است.

علی مدبراصل افزود: در این کنفرانس قریب به ۲۴۰ مقاله‌ی علمی توسط شرکت‌کنندگان در طی سه روز از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: این رویداد مهم علمی، تعدادی از دانشمندان و صاحب‌نظران داخل و خارج از کشور، تازه‌های علم فیزیک را برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌نمایند.

از جمله شخصیت‌های مدعو دکتر رضا منصوری و دکتر رضا اجتهادی از پیشکسوتان و استادان دانشگاه صنعتی‌شریف و دکتر ابوالفضل بیات از دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

دبیراجرایی کنفرانس فیزیک ایران محور‌های اصلی کنفرانس ملی سالانه فیزیک در دانشگاه یاسوج را فیزیک ماده‌چگال (تجربی و نظری)، اپتیک و فوتونیک، فیزیک پلاسما و هسته¬ای، اطلاعات کوانتومی، ذرات بنیادی، گرانش و کیهان¬شناسی، سامانه‌های پیچیده و فیزیک اتمی و مولکولی را نام بردند که زمینه مناسبی برای ترویج علم فیزیک و ایجاد انگیزه در نسل‌های جدید می‌باشد.

دکتر مدبراصل افزود: در این کنفرانس پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، متخصصان فیزیک و مهندسی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور شرکت می‌کنند. برگزاری این رویداد مهم علمی نقش اساسی در ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و فیزیک‌پیشگان دانشگاه¬های کشور برای گسترش زمینه‌ی تعامل بیشتر و توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی فراهم می‌کند.

همچنین با معرفی قابلیت‌های دانشگاه یاسوج و کلیت استان، می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای توسعه استان ایجاد شود.

دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۴۰۴ از چگونگی برگزاری این کنفرانس گفت: از آنجا که کنفرانس به دلیل شرایط فعلی بصورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود، معرفی ظرفیت¬های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گزاری در استان و جایگاه و ظرفیت‌های دانشگاه مادر استان به صورت مجازی برای شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.