رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان گفت: با تشخیص کادر فنی، سه ورزشکار خوزستانی برای حضور در میادین بینالمللی به اردوی تیم ملی پارا مچاندازی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اردوان قاسمی اظهار کرد: با تشخیص کادر فنی، سه ورزشکار خوزستانی برای حضور در میادین بینالمللی به اردوی تیم ملی پارا مچاندازی فراخوانده شدند.
وی افزود: فاطمه حزبیان، رقیه کعب عمیر و حسین گودرزی سه ورزشکار خوزستانی به دلیل عملکرد مطلوب در رقابتهای انتخابی تیم ملی پارا مچاندازی برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شدند.
قاسمی بیان داشت: استان خوزستان همواره از ورزشکاران مستعدی در رشتههای تحت پوشش این هیات برخوردار بوده و تمام تلاش خود را میکنیم تا این راه به خوبی ادامه یافته و روز به روز شاهد حضور بیشتر ورزشکاران استان در تیمهای ملی باشیم.
رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام خوزستان با اشاره به اینکه رقابتهای پارا آسیایی مچ اندازی ۱۹ تا ۲۲ آذرماه به میزبانی کشور امارات برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد: ورزشکاران استان با حضور در این مسابقات، عملکرد خوبی به نمایش بگذارند.
وی میگوید: هیات استان همواره یکی از برترین هیاتهای کشور بوده و ورزشکاران استان جزو بهترینهای کشور هستند که به این موضوع افتخار میکنیم.
قاسمی به حضور محسن گلاف بهعنوان مربی و سرپرست تیم پارا مچاندازی استان در مسابقات انتخابی اشاره و تصریح کرد: عملکرد خوب ورزشکاران ما مرهون تلاشهای مربیان سازنده استان است.
وی در پایان گفت: در طول همواره مسابقات مختلفی در سطح استان برگزار میکنیم و یکی از برنامهها در نیمه دوم سال، میزبانی رویدادهای کشوری است.
بر اساس این گزارش بیش از ۲۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت میکنند.