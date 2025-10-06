حادثه واژگونی خودروی ۲۰۶ در محور اسدیه به طبس مسینا یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

یک فوتی و یک مصدوم در محور اسدیه به طبس مسینا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر واژگونی خودروی ۲۰۶ ساعت ۷:۳۸ صبح امروز حامل دو معلمِ خانم، در کیلومتر ۲۰ محور اسدیه به طبس مسینا‌ی یک نفر در جان باخت و یک نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ کاظمی علت حادثه را عدم توجه به جلوی راننده اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس و افزایش تردد‌ها از رانندگان خواست با رعایت قوانین رانندگی و پرهیز از سرعت غیر مطمئنه از وقوع این چنین حوادثی جلوگیری کنند.