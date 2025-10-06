به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس جمعیت هلال احمر ارومیه گفت:باهدف حمایت از اقشار محروم وارتقای سطح خدمات بشر دوستانه درمناطق کم برخوردار، طرح نذر خدمت ۸درارومیه اجرا شد.

جواد علیزاده افزود:این طرح با چهار رویکرد سلامت محور، آموزش و توانمند سازی، آبرسانی و محرومیت زدایی درمناطق کم برخوردار ارومیه ازجمله کوی سالار ولاله ویژه دانش آموزان اجرا شد.

وی افزود:آموزش ۵۵۰ نفر درزمینه امداد و کمک‌های اولیه، توزیع ۳۳۰ بسته حمایتی زیستی و توزیع ۱۲ هزارلیتر آب شرب آشامیدنی ونیز اهدای مخزن ۲هزار لیتری ازجمله این رویکرد‌ها را شامل می‌شود.

اوبا اعلام اینکه این اقلام باهمکاری خیرین، شهرداری وبا محوریت هلال احمر توزیع شده است افزود:درمجموع برای تهیه این اقلام ۲۶ میلیارد ریال هزینه شده است.