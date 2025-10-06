پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از بهرهبرداری ۱۶۶ طرح گردشگری تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با بیان اینکه ۱۶۶ طرح گردشگری و سرمایهگذاری تا پایان سال جاری در استان به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: این طرحها با محوریت دریا، جنگل و جلگه دشت و با مجموع سرمایهگذاری قریب به ۴۶ هزار میلیارد ریال (۴۶ همت) در حال اجرا هستند.
ایزدی در همایش بررسی مشکلات گردشگری و سرمایهگذاران بخش خصوصی در شهرستان جویبار با اعلام این خبر گفت: برای تحقق این هدف، باید با همکاری دستگاههای اجرایی، زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی با اشاره به برخی طرحهای راکد در حوزه اموال ملی افزود: اگر سرمایهگذار اقدام لازم را انجام ندهد، با همکاری دادستانی و از طریق کارگروه ماده ۵، مجوز طرحهایی که پیشرفت فیزیکی نداشتهاند، باطل خواهد شد.
در این نشست، محمد مدانلو فرماندار جویبار نیز با بیان اینکه در سال جاری، ۳ مجوز گردشگری خدمات تفریحی در شهرستان صادر شده است، گفت: جویبار با دارا بودن ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی، هم مقصد و هم مسیر گردشگری محسوب میشود.
وی افزود: از مجموع ۳۷ اثر تاریخی شهرستان، تعداد ۲۲ اثر در فهرست ملی میراث فرهنگی ثبت شدهاند و سایر آثار نیز تحت حفاظت قرار دارند.
فرماندار جویبار با انتقاد از برخی مجریان طرحهای گردشگری که زمین دولتی دریافت کردهاند اما پیشرفتی نداشتهاند، تأکید کرد: این طرحها باید تعیین تکلیف شوند و زمینهای دولتی بازپسگیری گردد.
مدانلو در پایان، مهمترین جاذبههای گردشگری جویبار را شامل جمعه بازار تاریخی، اماکن متبرکه، ابنیه تاریخی، گردشگری سلامت، آببندانها و برپایی جشنوارهها عنوان کرد.