سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریاپایه بوشهر ضروری است

استاندار بوشهر گفت: این استان در حوزه اقتصاد دریا پایه، در انواع تولیدات از جمله، آبزیان، به ویژه پرورش ماهی و میگو، استان بوشهر جایگاه خاصی در کشور دارد و جذب سرمایه‌گذاران در این عرصه‌ها، دارای اولویت و اهمیت بالایی دارد.