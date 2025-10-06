سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دریاپایه بوشهر ضروری است
استاندار بوشهر گفت: این استان در حوزه اقتصاد دریا پایه، در انواع تولیدات از جمله، آبزیان، به ویژه پرورش ماهی و میگو، استان بوشهر جایگاه خاصی در کشور دارد و جذب سرمایهگذاران در این عرصهها، دارای اولویت و اهمیت بالایی دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، ارسلان زارع در نشست با فرمانده سپاه امام صادق (ع) و مسئولان بنیاد تعاون بسیجِ اظهار کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال "سرمایهگذاری برای تولید" نامگذاری شده است، برای موفقیت و غلبه بر مشکلاتِ در شرایط کنونی، باید تولید را رونق ببخشیم.
وی افزود: رسالت مهم بنیاد تعاون بسیج، تلاش مستمر در راستای توسعه اقتصادی کشور و بر پایه مشارکت آحاد مردم است.
استاندار بوشهر با اشاره به مزیتها و ظرفیتهای مختلف حوزه اقتصادی و اجتماعی در استان یادآور شد: سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی در استان بوشهر نه تنها موجبات رشد تولید و اشتغال را فراهم میکند، بلکه به دلیل اثرگذاری در اقتصاد ملی، زمینه ارتقای شاخصها را نیز فراهم میآورد و در حوزه اقتصاد دریا پایه، در انواع تولیدات از جمله، آبزیان، به ویژه پرورش ماهی و میگو، استان بوشهر جایگاه خاصی در کشور دارد و جذب سرمایهگذاران در این عرصهها، دارای اولویت و اهمیت بالایی دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی اعم از محصولات باغی، زراعی، گیاهان دارویی، شیلاتی، دامی و ... سهم بالایی در تولید داریم، گفت: بوشهر، رتبه سوم تولید خرمای کشور را بر عهده دارد و در تولید گوجهفرنگی خارج از فصل نیز با تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن، رتبه نخست کشور در این عرصه دارد.
زارع عنوان کرد: در سالهای اخیر، ۵۰ درصد سهم صادرات ایران به قطر متعلق به بوشهر بوده و سال گذشته به بالای ۶۰ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: بنیاد تعاون بسیج با توجه به توان، گروههای مالی و اقتصادی، شرکتهای فعال زیر مجموعه و تجارب و سابقه مطلوبی که در حوزه اقتصادی به ویژه تولید و خدمات دارد، میتواند در زمینه جمع آوری سرمایههای خرد مردم، تجمیع آنها، و مشارکت آحاد مردم، با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی استان، زمینه اشتغال پایدار در مناطق مختلف به ویژه روستاها، تقویت تولید و تکمیل زنجیره ارزش انواع محصولات و افزایش درآمد، ثروت و رفاه مردم و مشارکت کنندگان را فراهم آورد.
استاندار بوشهر خواستار احیای واحدهای تولیدی راکد در استان بوشهر شد و افزود: در شهرستانهای استان تعدادی کارگاههای تولیدی راکد و نیمه راکد داریم و برخی از این کارگاهها نیز میتوانند با مشارکت بنیاد تعاون بسیج فعال شوند.