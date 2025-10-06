به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز، ۷۴.۶ میلیون دلار، ۱۰۳.۷ میلیون درهم، ۳.۷ میلیون یورو و ۳۹.۸ میلیون یوآن مورد دادوستد قرار گرفت؛ معادل ارزش دلاری این حجم معاملات ۱۱۲.۸ میلیون دلار است.

حجم کل معاملات این بازار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهرماه، به تفکیک نوع ارز، ۸ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار، ۱۸ میلیارد و ۷۳۱ میلیون درهم، ۶۱۵ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۶ میلیارد و ۶۸۴ میلیون یوآن، ۱۳۷.۴ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون روبل بوده است.