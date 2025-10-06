پخش زنده
امروز: -
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه از برنامه ریزی برای برگزاری بخش استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر سیامک آزادی، ، با بیان اینکه برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری بخش استانی جشنواره ملی شیخ بهایی در کرمانشاه انجام شده، اظهار کرد: این جشنواره یکی از معتبرترین رویدادهای فناوری و نوآوری در کشور به شمار میرود که اهمیت زیادی برای تمام فعالان و بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری دارد.
وی در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره، گفت: معرفی صاحبان ایده و فناوران به سرمایه گذاران، ترویج فرهنگ فناوری در کشور، ورود شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور به بازارهای ملی و بین المللی، اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار، ایجاد رابطه نظاممند بین شرکتهای دانش بنیان و فناور، گسترش ارتباطات حوزه فناوری، توسعه تعاملات بین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و در نهایت تلاش برای رونق کسب و کارهای فناورانه با معرفی کسب و کارهای برتر در بخشهای مختلف از اهداف برگزاری این جشنواره است.
دبیر استانی جشنواره ملی شیخ بهایی تصریح کرد: مخاطبین این جشنواره شرکتهای نوپا، شرکتهای رشد یافته، سرمایه گذاران، واحدها و شرکتهای صنعتی، شرکتهای دانش بنیان و حامیان زیست بوم نوآوری و فناوری در سراسر کشور هستند.
وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش مسابقهای و جانبی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: بخش مسابقهای شامل چند زیربخش از جمله طراحان کسب و کار، شرکتهای نوپا و شرکتهای رشد یافته است.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در ادامه به بخشهای جانبی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاهی از محصولات فن آورانه و دانش بنیان، فرصتهای سرمایه گذاری برای شرکتهایی که سرمایه پذیر هستند و انتقال تجربه در افق بین المللی از بخشهای جانبی رویداد شیخ بهایی است.
وی با بیان اینکه جشنواره ملی شیخ بهایی در دو مرحله برگزار میشود، اعلام کرد: مرحله اول، مرحله استانی است که دبیرخانه آن پارک علم و فناوری استان است و متقاضیان میتوانند تا ۱۵ آبان برای شرکت در این رویداد ثبت نام کنند.
آزادی اظهار کرد: در مرحله استانی حدود ۹ برگزیده خواهیم داشت که این برگزیدگان در رویداد منطقهای با حضور استانهای غرب کشور مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه برگزیدگان نهایی در جشنواره ملی شیخ بهایی شرکت خواهند کرد، گفت: طی سالهای گذشته شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور کرمانشاه در این جشنواره همواره خوش درخشیدهاند و جایگاه ویژهای داشتهاند و سال گذشته یکی از واحدهای استان برگزیده کشور شد.