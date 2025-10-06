به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، طرح ویزیت رایگان پزشک عمومی و دندانپزشکی در فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

جانشین معاونت بهداشت فرماندهی انتظامی استان گفت: این طرح از صبح امروز دوشنبه آغاز شده و تا ظهر ادامه دارد.

سرهنگ اصغر عزیزپور، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ نفر از شهروندان از خدمات رایگان این طرح بهره‌مند شدند.

عزیزپور هدف از اجرای این برنامه را ارائه خدمات درمانی به عموم مردم و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: این خدمات برای عموم آزاد و رایگان است.