با اجرای طرح ویزیت رایگان خدمات پزشکی رایگان در یاسوج به مراجعه کنندگان ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، طرح ویزیت رایگان پزشک عمومی و دندانپزشکی در فرماندهی انتظامی استان برگزار شد. جانشین معاونت بهداشت فرماندهی انتظامی استان گفت: این طرح از صبح امروز دوشنبه آغاز شده و تا ظهر ادامه دارد. سرهنگ اصغر عزیزپور، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ نفر از شهروندان از خدمات رایگان این طرح بهرهمند شدند. عزیزپور هدف از اجرای این برنامه را ارائه خدمات درمانی به عموم مردم و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: این خدمات برای عموم آزاد و رایگان است.