افزایش رطوبت در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از آرامش جوی و دریایی استان و افزایش رطوبت هوا خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا روز پنجشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام خواهد بود.
هادی انصاری ادامه داد: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین رطوبت و شرجی هوا نیز افزایش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی بوشهر، جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ و در ساعتهایی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۱:۱۰، مد اول ۰۷:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۲۰ و مد دوم ۱۹:۳۰ دقیقه خواهد بود.