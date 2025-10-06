به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی از دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سردار رادان و سایر فرماندهان انتظامی کشور خبر داد و گفت: این دیدار صبح امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) و به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی انجام شد. ابتدا سردار رادان گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر به اعضای کمیسیون ارائه و تاکید کرد، افق و چشم انداز فرماندهی انتظامی برای تحول پلیس در تراز انقلاب اسلامی، در یک مسیر علمی و بر اساس تهدید‌های آینده قرار گرفته است.همچنین در ادامه تعداد دیگری از فرماندهان از جمله فرمانده مرزبانی گزارشی از حوزه ماموریتی خودشان ارائه کردند.

وی افزود: رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار از خدمات، زحمات و ایثارگری‌های فراجا و عموم کارکنان نیروی انتظامی تشکر و تجلیل کردند و همچنین بر لزوم تقویت بنیه انتظامی کشور تاکید داشتند. انسداد مرز، هوشمندسازی مرز، مسکن و خانه سازمانی برای کارکنان پلیس و رسیدگی به معیشت آنها و همینطور اجرای قانون از جمله موضوعاتی بود که از سوی اعضای کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در پایان این دیدار برای تجلیل از خانواده شهید لطفی، جانشین اطلاعات نیروی انتظامی (شهدای جنگ ۱۲ روزه) و قدردانی از خدمات و زحمات سردار رادان، فرماندهی کل انتظامی کشور و کارکنان فداکار این مجموعه، لوحی از سوی کمیسیون امنیت ملی در سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اهداء شد.