حمیدرضا پیمانجو افزود: تاریخ قرارداد این طرح شهریور و شامل عملیات اساس، قیرپاشی و آسفالت بوده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات حمل بیس و پخش و تراکم آن در حال انجام است و پس از تکمیل این طرح، بهبود دسترسی به روستای امامزاده سید محمود کوه‌مسی فراهم خواهد شد و ایمنی تردد در این محور افزایش می‌یابد.